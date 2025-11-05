ممثلو الادعاء في آسيا يصادرون يخوت وسيارات فاخرة وأموال من رجل أعمال كمبودي لتزعمه عصابة احتيال

صادر ممثلو الادعاء في تايوان وهونج كونج وسنغافورة أصولا تقدر بمئات الملايين من الدولارات مملوكة لرجل أعمال كمبودي، تتهمه الولايات المتحدة بتزعم عصابة احتيال دولية.

ويعد هذا هو الإجراء الأحدث ضمن سلسلة من التحقيقات ومصادرة الأصول التي بدأت عندما اتهم الادعاء الأمريكي تشين زهي مؤسس مجموعة برنس القابضة في كمبوديا، بإدارة شبكة احتيال إلكتروني واسعة النطاق، تمتد أعمالها في عدة دول تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و بالاو.

وتتهم السلطات الأمريكية تشين بالتآمر للاحتيال والتآمر لغسل الأموال ضمن لائحة اتهام تم الكشف عنها في 14 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى مصادرة أصول مشفرة تتضمن نحو 14 مليون دولار من عملة البيتكوين. وقد أعلنت حكومتا أمريكا وبريطانيا عن فرض عقوبات مشتركة على تشين وشركاه، بالإضافة إلى شركته.

وأثارت شبكات الاحتيال في كمبوديا ولاوس وميانمار والفلبين مخاوف خلال الأعوام الأخيرة، حيث قدرت الأمم المتحدة أنها استولت على عشرات الملايين من الدولارات سنويا من الضحايا حول العالم.

وجاء في لائحة الاتهام أن شبكة برنس القابضة الاجرامية قامت بالاحتيال على 250 ضحية في الولايات المتحدة.