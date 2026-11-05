استضاف المركز الثقافي الكوري في مصر، اليوم، فعالية "يوم التبادل الشبابي الكوري المصري"، بالتزامن مع برنامج "المعسكر الشبابي الكوري الأفريقي 2026"، الذي تنظمه المؤسسة الكورية الأفريقية، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من البلدين.

شهدت الفعالية مشاركة 20 طالبًا كوريًا و20 طالبًا مصريًا من جمعية "صحبة وعيلة"، في أجواء جمعت بين الفنون والتجارب التفاعلية.

واستُهل البرنامج بجولة تعريفية داخل المركز الثقافي الكوري، اطلع خلالها المشاركون على أبرز أنشطته وبرامجه، وتعرفوا على لمحات من الحياة في كوريا الجنوبية.

وتضمن البرنامج عرضًا فنيًا لموسيقى الكيبوب قدمه الطلاب الكوريون، وسط تفاعل لافت من الحضور، أعقبته ورشة لصناعة الفوانيس الكورية التقليدية وتصميم المصابيح الزخرفية، ما أتاح للمشاركين التعرف عن قرب على أحد جوانب الحرف التراثية الكورية. كما شملت الفعالية تجربة تذوق المأكولات الكورية واستكشاف ثقافة الطهي في كوريا الجنوبية.

ومن جانبه، أكد أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري في مصر، أن مثل هذه اللقاءات تتيح للشباب من البلدين فرصة التعارف وتبادل التجارب واكتشاف ثقافات جديدة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة المشتركة في بناء صداقات مستدامة وتعميق الروابط الإنسانية بين الأجيال الشابة.

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة البرامج التي ينظمها المركز الثقافي الكوري لتوفير تجارب متنوعة للجمهور المصري، والتعريف بالثقافة الكورية بمختلف جوانبها، بما يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الجنوبية ومصر.