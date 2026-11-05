نائب رئيس الحكومة العراقية: إعلان تيار عصائب أهل الحق العراقي الإنفكاك عن الجانب العسكري كان من دون ضغوط خارجية

صرح نائب رئيس الحكومة العراقية القيادي في تنظيم عصائب أهل الحق الشيعية ليث الخزعلي، مساء اليوم الخميس، بأن إعلان تيار عصائب أهل الحق الإنفكاك عن الجانب العسكري كان من دون ضغوط خارجية وكان لديه قناعة تامة بالإنتقال إلى العمل السياسي.

وقال الخزعلي وهو شقيق زعيم تيار عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في مقابلة مع تلفزيون (العراقية)- الحكومي إن "حصر السلاح بيد الدولة مبدأ دستوري لا نقاش فيه والإطار التنسيقي صوت بالإجماع على حصر السلاح بيد الدولة ورئيس الحكومة علي فالح الزيدي لديه مشروع حقيقي لحصر السلاح بيد الدولة فضلا عن أن حصر السلاح بيد الدولة يتماشى مع رأي المرجعية (الشيعية) الدينية والدستور".

وذكر أن "سوريا دولة جارة وهناك مصالح مشتركة بين الشعبين العراقي والسوري وإن استقرار سوريا يعني استقرار العراق والمنطقة وزيارة رئيس الحكومة إلى دمشق تصب في صالح توطيد العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة ويجب أن تكون العلاقات مع الدول قائمة على أساس الإحترام والتوازن وعدم التدخل وأن المزارات الدينية والمصالح الاقتصادية تستدعي وجود علاقة جيدة مع الحكومة السورية".