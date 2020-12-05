باكستان تسجل 3119 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 3 آلاف و119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 413 ألفا و191 إصابة.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس في عموم البلاد وصل إلى 8 آلاف و303 وفيات؛ وذلك عقب تسجيل 44 حالة وفاة جديدة على مدار الساعات الـ24 الماضية.

وحتى الآن بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 352 ألفا و529 شخصا، بينما وصل عدد حالات الإصابة النشطة إلى 52 ألفا و359 حالة.