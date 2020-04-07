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منطقة سان فرانسيسكو تشهد أوامر إغلاق خلال أيام

د ب أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 3:21 ص

أعلنت ست مناطق قضائية، من بينها مدينة سان فرانسيسكو، عن خطط لفرض أوامر للبقاء في المنزل يومي الأحد والاثنين في إطار سعيها لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي الأوامر بعد يوم من تصريح حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم بأن الولاية بأكملها ستشهد صدور أوامر إغلاق بحلول منتصف ديسمبر الجاري.

وعلى الرغم من أن المناطق القضائية لم تتجاوز حتى الآن حدود الصحة العامة التي تتطلب فرض أوامر إغلاق، قال مسؤولون إنهم يحاولون اتخاذ خطوات استباقية.

وقال كريس فارنيتانو من إدارة الصحة في مقاطعة كونترا كوستا: "لقد حل شتاء كوفيد المظلم الذي كنا نخشى قدومه".

وتنص الأوامر على إغلاق المطاعم وصالونات تصفيف الشعر وشركات أخرى. وستظل متاجر البيع بالتجزئة والبقالة مفتوحة بسعة محدودة.

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