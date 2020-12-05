عادل عبد الرحمن يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل نهائي كأس مصر

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وجه عادل عيد الرحمن نجم الاهلي السابق، رسالة إلى لاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، اليوم السبت.

وكتب عبد الرحمن عبر حسابه الشحصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "دولاب بطولات الأهلي ينتظر كأس مصر اليوم بتحدي جديد".

وأضاف "الأهلي عند مصطلح البطولة (لا يشبع)، ولازال لمجد الأهلي بقية، بالتوفيق يا رجالة النهاردة".

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في نهائي كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم، لكل من وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان لاستمرار إيجابية مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا.

كما يغيب جونيور أجايي بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وكان الأهلي قد توج من أيام ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.