حصلت فتاة مراهقة، وهي مخترعة صغيرة، على لقب "طفل العام" لمجلة تايم، وقالت إنها تأمل في إلهام الآخرين لابتكار أفكار لحل مشاكل العالم.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها المجلة الأمريكية الشهيرة لقب "طفل العام" على غرار "شخصية العام" التي تصدرها سنويا.

ابتكرت جيتانجالي راو ذات الخمسة عشر عامًا، تقنيات تشمل جهازًا يمكنه التعرف على الرصاص في مياه الشرب، وتطبيقًا يكتشف التنمر الإلكتروني، وتم اختيارها من بين أكثر من 5000 مرشح أمريكي للحصول على اللقب التاريخي، بين عمر الثامنة والسادسة عشر عاما، وكانت معايير الاختيار هي ترك الطفل أثر إيجابي في بيئته.

والفتاة الصغيرة تنتمي لولاية كولورادو الأمريكية، حصلت راو على اللقب بسبب تميزها في "الملاحظة، والعصف الذهني، والبحث، والبناء، والتواصل"، كما قالت الممثلة أنجلينا جولي التي تولت عملية فرز الأطفال المرشحين.

وفي مقابلة مع مجلة تايم قالت جولي المهتمة بالشؤون الإنسانية إن راو لا تشبه "العالم التقليدي"، موضحة: "دائما ما أرى لقب عالم يذهب لرجل كبير في السن، وعادة ما يكون أبيض".

وأضافت: "لقد تحول هدفي حقًا ليس فقط من إنشاء أجهزتي الخاصة لحل مشكلات العالم، ولكن أيضًا من إلهام الآخرين لفعل الشيء نفسه أيضًا، لأنه ليس من السهل ألا ترى أي شخص آخر مثلك".

وقد حصلت راو سابقًا على لقب "أفضل عالم شاب في أمريكا" لاختراعها اختبارًا سريعًا ومنخفض التكلفة لاكتشاف المياه الملوثة بالرصاص.

يذكر أن مجلة تايم بدأت في تسمية "رجل العام" عام 1927، ثم قامت بتحديثه لاحقًا إلى "شخصية العام"، وفي السنة الماضية، أصبحت جريتا ثونبرج، التلميذة السويدية التي ألهمت حركة عالمية لمكافحة تغير المناخ، أصغر شخص تختاره المجلة على الإطلاق.

وقالت تايم إن لقب طفل العام الجديد كان مقياسًا للزعماء الصاعدين من الجيل الأصغر في أمريكا.

راو هي باحثة في برنامج " ديفدسون يونج سكولار"، ومنذ عام 2012 حصلت على العديد من المنح والجوائز للإنجازات في العلوم والفنون وخدمة المجتمع، وهي مروج نشط في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتشارك في الترويج للأنشطة القائمة على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس والنوادي والمجتمع.

تم اختيار راو كأفضل كشافة لعام 2016-2017، لاختراعها جهاز يكتشف لدغة الأفعى السامة وتم اختيارها كواحدة من 12 مندوبًا لتقديم التقارير إلى الأمة في العام 2017-2018، بحسب موقع "ذا ستيم سكود" الأمريكي.