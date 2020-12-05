وزير الري السوداني: المفاوضات الأخيرة لسد النهضة كانت أقرب إلى مضيعة الوقت

عباس: التوافق على 90% من النقاط بملف السد كالنقاط الفنية والقانونية الصغيرة

قال وزير الموارد المائية السوادني، ياسر عباس، إن السودان قرر عدم مواصلة مفاوضات سد النهضة؛ نتيجة لعدم جدوى التفاوض المباشر بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن السودان اقترح التفاوض بوجود المسهلين لتقريب وجهات النظر.

وأضاف عباس، خلال لقاء لبرنامج «حوار البناء الوطني»، الذي يقدمه الإعلامي لقمان أحمد عبر فضائية «السودان»، مساء السبت، أن تعليق السودان التفاوض لم تكن مفاجأة، لافتًا إلى الإعلان عن عدم استكمال السودان التفاوض بنفس الطريقة خلال أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا، الدولة الراعية للتفاوض، وافقت على التفاوض لمدة أسبوع لتحديد دور الخبراء، متابعًا: «المفاجأة يوم 19 نوفمبر كانت مواصلة التفاوض بنفس الطريقة السابقة، وكان أقرب إلى مضيعة الوقت أكثر من التفاوض»، بحسب ذكره.

وأشار وزير الموارد المائية السوداني إلى التوافق على 90% من النقاط بملف السد كالنقاط الفنية والقانونية الصغيرة، قائلًا إن هناك نقاطًا ثلاث قانونية جوهرية تحتاج إرادة سياسية.