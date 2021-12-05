 انتصار السيسي: جهود المتطوعين باتت ركنا أساسيا في تنمية المجتمعات - بوابة الشروق
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انتصار السيسي: جهود المتطوعين باتت ركنا أساسيا في تنمية المجتمعات

انتصار السيسي
انتصار السيسي
أ ش أ
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 4:38 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 4:39 م

أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن جهود المتطوعين باتت ركنا أساسيا في تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت قرينة الرئيس - في تدوينة بمناسبة يوم التطوع العالمي - "في يوم التطوع العالمي، الذي يحتفل به العالم اليوم، أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين بدون أي مقابل".

وأضافت: "إنني في هذه المناسبة أحيي شبابنا المتطوعين في إطار مشروعنا الكبير (حياة كريمة)، فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل".

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