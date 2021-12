أشار أطباء في نيويورك إلى أن مريضًا يبلغ من العمر 38 عامًا، جاء إلى عيادتهم بشكوى من احتقان الأنف المستمر، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

كان الرجل قلقًا من انسداد فتحة أنفه اليمنى باستمرار، ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة، الذي فحص المريض، أنه قد نما سنًا إضافيًا في أنفه، بحسب ما ذكرت صحيفة " New England Journal of Medicine".

وكشف الفحص عن حاجز منحني متشكل من "كتلة بيضاء صلبة" في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية يحدث في نحو 0.1% من السكان.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم. وخلص الأطباء إلى أنه "بعد 3 أشهر من العملية، اختفت أعراض احتقان الأنف لدى المريض".

