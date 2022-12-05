ارتفاع الاحتياطيات النقدية الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر

ارتفعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر الماضي مع ارتفاع قيمة الأرصدة المالية المحولة بالدولار بفضل انخفاض سعر الدولار، حسبما أظهرت بيانات بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم الاثنين.

وذكرت البيانات التي قدمها بنك كوريا أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 1ر416 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر، بزيادة 09ر2 مليار دولار عن الشهر السابق.

وزادت قيمة الأرصدة غير الدولارية عند تحويلها إلى الدولار بفضل تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وقال بنك كوريا المركزي إن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ستة عملات رئيسية، تراجع بنحو 5ر3% الشهر الماضي.

وجاء النمو في تشرين الثاني/نوفمبر على الرغم من صفقة تبادل للعملة بين بنك كوريا المركزي مع خدمة المعاشات الوطنية، والتي تسمح لمشغل المعاشات التقاعدية بالاستفادة من الاحتياطيات لاقتراض الدولار مقابل العملة المحلية.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية وأوضاع احتياطي صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وأظهرت البيانات أنه من بين إجمالي الاحتياطيات ، بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية ، مثل سندات الخزانة الأمريكية،62ر365 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل 9ر87% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع 68ر26 مليار دولار، شكلت 4ر6 % من الإجمالي.

وقال بنك كوريا الجنوبية المركزي إن البلاد احتلت المرتبة التاسعة في العالم من حيث أكبر احتياطيات النقد الأجنبي حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.