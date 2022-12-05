أبو الغيط يرحب بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتوقيع، اليوم الاثنين، على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان الذي يتضمن توافقاً حول عدد من هياكل السلطة الانتقالية كخطوة نحو تحقيق الوفاق الوطني السوداني المنشود، مؤكداً التزام الجامعة الكامل بدعم كافة الجهود الوطنية التي تحقق تطلعات الشعب السوداني في إرساء قيم الدولة الحديثة والرشيدة، وتحقيق الاستقرار.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، عن أبو الغيط قوله "إن هذا الاتفاق يعد إنجازاً مهما على طريق العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي".

وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للسودان، بما في ذلك استئناف مؤسسات التمويل الدولية برامجها الإنمائية المختلفة في البلاد.