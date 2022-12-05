فرصة أخيرة لجاريدو مع الإسماعيلي

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، على تجديد الثقة في المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، لتصحيح مسار نتائج الفريق المخيبة في بطولة الدوري العام.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب فرق الدوري العام، بنقطة واحدة، بعد مرور 4 جولات ماضية من المسابقة المحلية.

وتعرض الإسماعيلي لـ3 هزائم في بطولة الدوري وتعادل وحيد.

وكانت الخسارة الأخيرة للإسماعيلي، بالجولة الماضية بالدوري أمام سموحة والتي انتهت بنتيجة 1-0 للفريق السكندري.

وقد تكون مباراة الإسماعيلي المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، هي الفرصة الأخيرة لجاريدو، قبل اتخاذ مجلس إدارة النادي قرارا بتوجيه الشكر لمدرب الأهلي السابق، وبدأ البحث عن مدرب جديد يقود الفريق بالمرحلة المقبلة.

ويلعب الإسماعيلي ضد سيراميكا يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري العام 2022-2023.