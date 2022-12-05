 روسيا تنفي أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية - بوابة الشروق
الإثنين 5 ديسمبر 2022 10:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

روسيا تنفي أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية

آية صلاح
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 8:51 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 8:51 م
نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، وجود أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، في نبأ عاجل عبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت الخارجية الروسية أنه لا يوجد حديث حول نقل السيطرة من محطة زابوروجيا للطاقة النووية من روسيا لـ "طرف ثالث".

وأكدت الخارجية أن روسيا فقط هي القادرة على ضمان السلامة المادية والنووية بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، مضيفة أنها على دراية بشأن رغبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة روسيا.

وأبدت الوزارة عزمها استقبال المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث مسائل تتعلق بنشاط الوكالة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك