روسيا تنفي أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية

نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، وجود أي مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، في نبأ عاجل عبر موقعها الإلكتروني.



وأضافت الخارجية الروسية أنه لا يوجد حديث حول نقل السيطرة من محطة زابوروجيا للطاقة النووية من روسيا لـ "طرف ثالث".



وأكدت الخارجية أن روسيا فقط هي القادرة على ضمان السلامة المادية والنووية بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، مضيفة أنها على دراية بشأن رغبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة روسيا.



وأبدت الوزارة عزمها استقبال المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث مسائل تتعلق بنشاط الوكالة.