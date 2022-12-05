صور| «الشروق» تنشر النص النهائي لـ «الاتفاق الإطاري» لإنهاء الأزمة السودانية

حصلت "الشروق" على النسخة النهائية للاتفاق الإطاري السياسي السوداني، الذي يقضي بإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ قرارات 25 أكتوبر 2021، وذلك عقب تعديلات أجٌريت على بنوده.

ومن المقرر أن يتم التوقيع عليه بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، صباح اليوم، الاثنين، بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد.

ويقع الاتفاق الإطاري في 8 صفحات ويتضمن 4 بنود، هم "المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية".

وحدد الاتفاق عددا من القضايا تحت عنوان قضايا الاتفاق النهائي، وهي القضايا التي ستخضع لمزيد من المشاورات بين الأطراف كافة.

ويتضمن البند الأول "المبادئ العامة" على 13 بند، وهم:

وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على اي اولويات اخرى، الـسودان دولـة مـتعددة الـثقافـات والاثـنيات والاديـان والـلغات، تـتأسـس هـويـته عـلى مـكونـاتـه، الــتاريــخية والمــعاصــرة، وابــعاده الــجغرافــية وإرثــه الــحضاري المــميز والمــمتد لأكــثر مــن ســبعة الاف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه، الـسودان دولــــة مــــدنـية ديــــمقراطــــية فــــيدرالــــية بــــرلمــــانــــية، الــــسيادة فــــيها لـلشعب وهــــو مــــصدر الســـلطات، ويـــسود فـــيها حـــكم الـــقانـــون والـــتداول الســـلمي للســـلطة عـــبر الانـــتخابـــات الحـــرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد، المــــواطــــنة هــــي اســــاس الــــحقوق والــــواجــــبات وتــــقوم عــــلى المــــساواة بــــين المــــواطــــنين/ات دون تــــــمييز نــــــوعــــــي، ديــــــني، ثــــــقافــــــي، إثــــــني، لــــــغوي، جــــــهوي، أو بســــــبب الــــــوضــــــع الاجــــــتماعــــــي والاقتصادي، والاعاقة، أو أي شكل من أشكال التمييز، تــــضمن الــــدولــــة وتــــدعــــم وتحــــمي حــــريــــة المــــعتقد والمــــمارســــات الــــديــــنية والــــعبادة لــــكل الــــشعب الــــسودانــــي، وتــــقف الــــدولــــة عــــلى مــــسافــــة واحــــدة مــــن الــــهويــــات الــــثقافــــية والاثــــنية والــــجهويــــة والـــديـــنية، وان لا تـــفرض الـــدولـــة ديـــناً عـــلى اي شـــخص، وتـــكون الـــدولـــة غـــير مـــنحازة فـــيما يخص الشؤون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كــفالــة الحــريــات والالــتزام بــمواثــيق حــقوق الانــسان الــدولــية، خــاصــة مــواثــيق حــقوق الــنساء والــــعدالــــة الــــدولــــية، وحــــمايــــة المــــبادئ الــــداعــــمة لحــــريــــات الــــعمل الــــنقابــــي والــــطوعــــي وحــــريــــات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والانترنت والاعلام، تــرســيخ مــبدأ الــعدالــة والمــحاســبة، بــما فــيها آلــيات الــعدالــة الانــتقالــية، ووضــع حــد لــظاهــرة الافــــلات مــــن الــــعقاب والمــــحاســــبة عــــلى إقــــتراف الجــــرائــــم والابــــادات الجــــماعــــية وإنــــتهاكــــات الــقانــون الــدولــي الانــسانــي وقــانــون حــقوق الانــسان، بــما فــي ذلــك الــعنف الــجنسي وكــافــة أشكال العنف ضد المرأة، تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي، 9. اسـتقلالـية ومـهنية مـؤسـسات الـدولـة الـقومـية مـثل الـقضاء والخـدمـة المـدنـية والـتعليم الـعالـي، والمفوضيات القومية والمتخصصة، والقوات النظامية، الـتأكـيد عـلى جـيش مـهني قـومـي واحـد، مـلتزم بـالـعقيدة الـعسكريـة المـوحـدة، وقـائـم بـواجـباتـه في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي، الالـتزام بـمبدأ الـعمل الـسياسـي السـلمي، ورفـض وادانـة وتجـريـم كـافـة أشـكال الـلجوء إلـي الــعنف والــتطرف والانــقلابــات الــعسكريــة، او الخــروج عــلى الشــرعــية الــدســتوريــة وتــقويــض النظام الديمقراطي، إعــتماد ســياســة خــارجــية مــتوازنــة، تــلبي مــصالــح الــبلاد الــعليا وتــجنبها الإنــحيازات، وتــدعــم السلم والامن الاقليمي والدولي، وتقوم على محاربة الارهاب وحسن الجوار، مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة، السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.

فيما نص البند الثاني "قضايا ومهام الانتقال" على 10 قضايا، وهم: الاصـــلاح الامـــني والـــعسكري الـــذي يـــقود إلـــى جـــيش مـــهني وقـــومـــي واحـــد، يحـــمي حـــدود الـوطـن والـحكم المـدنـي الـديـمقراطـي، ويـنأى بـالـجيش عـن الـسياسـة، ويحـظر مـزاولـة الـقوات الـــنظامـــية لـــلأعـــمال الاســـتثماريـــة والـــتجاريـــة مـــا عـــدا تـــلك الـــتي تـــتعلق بـــالـــتصنيع الحـــربـــي والمـــــهمات الـــــعسكريـــــة تـــــحت ولايـــــة وزارة المـــــالـــــية، ويـــــنقي الـــــجيش مـــــن أي وجـــــود ســـــياســـــي حــــزبــــي، ويــــصلح جــــميع الأجهــــزة الــــنظامــــية، وتــــقتصر مــــهام جــــهاز المــــخابــــرات عــــلى جــــمع المـــعلومـــات وتحـــليلها وتـــقديـــمها لـــلجهات المـــختصة، ولا تـــكون لـــه ســـلطة اعـــتقال أو احـــتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض، إطـــــلاق عـــــملية شـــــامـــــلة تـــــحقق الـــــعدالـــــة والـــــعدالـــــة الانـــــتقالـــــية، تـــــكشف الجـــــرائـــــم، وتـــــحاســـــب￼ مـــرتـــكبيها، وتـــنصف الـــضحايـــا، وتـــبرئ الجـــراح، وتـــضمن عـــدم الافـــلات مـــن الـــعقاب وعـــدم تكرار الجرائم مرة أخرى، الاصلاح القانوني واصلاح الاجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، إيـــقاف الـــتدهـــور الاقـــتصادي، والاصـــلاح الاقـــتصادي وفـــق مـــنهج تـــنموي شـــامـــل ومســـتدام، يـــعالـــج الازمـــة المـــعيشية، ويـــنحاز لـــلفقراء والمهمشـــين، ويـــحقق ولايـــة وزارة المـــالـــية عـــلى المـــال العام، ويعمل على محاربة كافة انواع الفساد، ازالـة تـمكين نـظام 30 يـونـيو 89، وتـفكيك مـفاصـله فـي كـافـة مـؤسـسات الـدولـة، واسـترداد الامــوال والاصــول المــتحصل عــليها بــطرق غــير مشــروعــة، ومــراجــعة الــقرارات الــتي بــموجــبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، تـــــنفيذ اتـــــفاق ســـــلام جـــــوبـــــا، مـــــع تـــــقييمه وتـــــقويـــــمه بـــــين المـــــوقـــــعين عـــــلى الاتـــــفاق الـــــسياســـــي وأطـراف اتـفاق سـلام جـوبـا، ومـباشـرة السـلطة الـتنفيذيـة لمـهام الـتفاوض والـوصـول لاتـفاقـات ســـلام نـــهائـــية مـــع الحـــركـــة الـــشعبية لتحـــريـــر الـــسودان ، بـــناءاً عـــلى إعـــلان المـــبادئ مـــارس 2021، والــتفاوض مــع حــركــة وجــيش تحــريــر الــسودان وبــقية حــركــات الــكفاح المســلح غــير الموقعة، الاصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها اصلاح الخدمة المدنية، اطــلاق عــملية شــامــلة لــصناعــة الــدســتور، تــحت إشــراف مــفوضــية صــناعــة الــدســتور، لــلحوار والاتفاق علـى الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان، تـــنظيم عـــملية انـــتخابـــية شـــامـــلة بـــنهايـــة الـــفترة الانـــتقالـــية، عـــلى ان يـــتم تحـــديـــد مـــطلوبـــاتـــها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة، انـتهاج سـياسـة خـارجـية مـتوازنـة تـحقق المـصالـح الـوطـنية الـعليا لـلدولـة وتـعمل عـلـى تحسـين عـلاقـات الـسودان الـخارجـية وبـنائـها عـلى أسـاس الاسـتقلالـية والمـصالـح المشـتركـة بـما يـحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

كما حدد الاتفاق "هياكل السلطة الانتقالية" والتي تتكون من "المجلس التشريعي، المستوى السيادي، مجلس الوزراء، المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة".

- المجـلس التشـريـعي الانـتقالـي الـقومـي يحـدد الـدسـتور مـهامـه، وعـدد مـقاعـده ونسـب ومـعايـير الاخـــــتيار، وبـــــما يـــــضمن مـــــشاركـــــة الـــــنساء بنســـــبة 40% والشـــــباب ولـــــجان المـــــقاومـــــة وذوى الإعاقة. ويتم تكوينه بواسطة القوى المدنية الموقعة على الاعلان السياسي.

- تـكويـن المـجالـس التشـريـعية الاقـليمية او الـولائـية والمحـلية، وتحـديـد مـهامـها وصـلاحـياتـها فـي دساتيرها، وعدد مقاعدها وفق معايير شاملة ومنصفة لاختيار أعضائها وعضواتها.

- في المســـــتوى الـــــسيادي، تـــــقوم قـــــوى الـــــثورة المـــــوقـــــعة عـــــلى الاعـــــلان الـــــسياســـــي بـــــالـــــتشاور بـاخـتيار مسـتوى سـيادي مـدنـي محـدود، بـمهام شـرفـية، يـمثل راسـاً لـلدولـة، ورمـزاً لـلسيادة، وقائداً اعلى للأجهزة النظامية.

- تــــقوم قــــوى الــــثورة المــــوقــــعة عــــلى الاعــــلان الــــسياســــي بــــالــــتشاور بــــاخــــتيار رئــــيس/ة الــــوزراء الانـتقالـي، وذلـك وفـقا لمـعايـير الـكفاءة الـوطـنية، والالـتزام بـالـثورة والاعـلان الـسياسـي ومـهام وقضايا الانتقال.

- يــتشاور رئــيس/ة الــوزراء الانــتقالــي مــع الاطــراف المــدنــية المــوقــعة عــلى الاعــلان الــسياســي، لاخــتيار وتــعيين الــطاقــم الــوزاري، وحــكام الــولايــات او الاقــالــيم، مــن كــفاءات وطــنية مــلتزمــة بـــــالـــــثورة والاعـــــلان الـــــسياســـــي ومـــــهام وقـــــضايـــــا الانـــــتقال، دون مـــــحاصـــــصة حـــــزبـــــية، ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي.

- تــعيين الــحكومــات الاقــليمية او الــولائــية والمحــلية بــالــتشاور مــع الــقوى المــوقــعة عــلى الاعــلان

السياسي.

- مجـــــلس الأمـــــن والـــــدفـــــاع، بـــــرئـــــاســـــة رئـــــيس الـــــوزراء وعـــــضويـــــة الـــــوزارات ذات الـــــصلة وقـــــادة الأجهـــــزة الـــــنظامـــــية و6 مـــــن حـــــركـــــات الـــــكفاح المســـــلح المـــــوقـــــعة عـــــلى اتـــــفاق جـــــوبـــــا لســـــلام السودان، على ان تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي.

- مجـلس عـدلـي مـؤقـت مـن 11 عـضواً مـن الـكفاءات الـوطـنية الـقانـونـية، يـعينه رئـيس الـوزراء￼ بـــترشـــيح مـــن الاطـــراف المـــدنـــية المـــوقـــعة عـــلى الاعـــلان الـــسياســـي، لاخـــتيار رئـــيس الـــقضاء ونـــوابـــه، والـــنائـــب الـــعام ومـــساعـــديـــه، ورئـــيس واعـــضاء المـــحكمة الـــدســـتوريـــة، ويـــعتبر محـــلولاً بانتهاء مهمته.

- ينشأ مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته، وضمان استقلاليته، ونزاهته.

- يـــــنشأ المجـــــلس الاعـــــلى لـــــلنيابـــــة الـــــعامـــــة ويحـــــدد الـــــقانـــــون عـــــضويـــــته، وضـــــمان اســـــتقلالـــــيته، ونزاهته.

- يـعين رئـيس الـوزراء المـفوضـيات المسـتقلة والمـتخصصة مـن ضـمن قـائـمة المـرشـحين المـقدمـة اليه من القوى المدنية الموقعة على الاعلان السياسي.

- الـتزام الـقوى المـوقـعة عـلى الاعـلان الـسياسـي بـتمثيل الـنساء بنسـبة لا تـقل عـن ال 40٪ فـي المسـتوى التشـريـعي والـتنفيذي والـسيادي الـقومـي مـع الالـتزام بـالـقرار 1325 وتحـديـث وتــــــنفيذ خــــــطة الــــــعمل الــــــوطــــــنية الــــــصادرة بــــــشأنــــــه، وإعــــــطاء الأولــــــويــــــة لــــــلحقوق الاجــــــتماعــــــية والسياسية والاقتصادية للمرأة وحمايتها والوصول للعدالة في الفترة الانتقالية.

- الفترة الانتقالية 24 شهراً، تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.

وينص البند الرابع "الأجهزة النظامية" على تشكيل الأجهزة النظامية وآليات عملها في جمهورية السودان، وهم "القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الشرطة، جهاز المخابرات العامة".

واختتم الاتفاق الإطاري بالقضايا الاتفاق النهائي، بأن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الاتفاق السياسي وقوى الثورة في 5 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل وهي:

الــــعدالــــة والــــعدالــــة الانــــتقالــــية: وهــــي قــــضية تــــحتاج لمــــشاركــــة أصــــحاب المــــصلحة وأســــر الشهـداء عـلى أن تـشمل كـافـة الـلذيـن تـضرروا مـن انـتهاكـات حـقوق الإنـسان مـنذ عـام 1989 وحتى الآن.

-الإصـلاح الأمـني والـعسكري: وهـي مـن أمـهات الـقضايـا الـتي تـجابـه بـلادنـا فـدون بـناء وإصــلاح جــيش واحــد مــهني وقــومــي وفــق تــرتــيبات أمــنية مــتفق عــليها، فــإن بــلادنــا لــن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية.

- اتـفاق جـوبـا لسـلام الـسودان وإكـمال السـلام: ثـورة ديـسمبر دفـعت بـأجـندة السـلام إلـى المـقدمـة مـما أدى لـلتوصـل لاتـفاق جـوبـا لسـلام الـسودان، عـليه نـرى تـنفيذ اتـفاق سـلام جـوبـا، مـع تـقييمه وتـقويـمه بـين المـوقـعين عـلى الاتـفاق الـسياسـي وأطـراف اتـفاق سـلام جـــوبـــا، مـــع الـــتزام صـــميم بـــالـــحفاظ عـــلى مكتســـبات المـــناطـــق المـــتأثـــرة بـــالـــنزاع والـــنساء

التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان.

- تـفكيك نــــــــظام 30 يــــــــونــــــــيو: نــــــــظام ال 30 مــــــــن يــــــــونــــــــيو اخــــــــتطف الــــــــدولــــــــة الــــــــسودانــــــــية

ومـؤسـساتـها، وشـرعـن حـزبـنتها، ولـبناء دولـة مـهنية تخـدم مـجتمعنا دون تـمييز أو تـعدي لابــد مــن تــفكيك بــنية نــظام 30 يــونــيو عــلى نــحو يــلتزم بــسيادة حــكم الــقانــون واحــترام الحقوق الأساسية.

- الالــتزام بحــل أزمــة الشــرق بــوضــع الــترتــيبات المــناســبة لاســتقرار شــرق الــسودان، وبــما يـــــــحقق الســـــــلام الـــــــعادل، والمـــــــشاركـــــــة فـــــــي الســـــــلطة والـــــــثروة والـــــــتنمية، ضـــــــمن الـــــــحقوق الـــدســـتوريـــة لمـــواطـــنيّ الاقـــليم، ومـــشاركـــة جـــميع اصـــحاب المـــصلحة فـــي شـــرق الـــسودان ضمن العملية السياسية الجارية.

وكانت "الشروق" قد أنفردت الأسبوع الماضي، بالنص الأول للاتفاق الإطاري فور إجازته من القوى السياسية التي من المقرر أن توقع عليه، اليوم، الاثنين، مع المكون العسكري.

«الشروق» تنفرد بالنص الكامل لمشروع «الاتفاق الإطاري» لإنهاء الأزمة السودانية



