كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري، موضحا أن المحور قبل التطوير كان يضم 3 حارات «تعبانين»، وكان يطلق عليه محور الموت.

وأكد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محور المشير أبو ذكري، ليس مجرد طريق، وإنما منطقة متكاملة، تجارية وصناعية وترفيهية ومطاعم وجزر.

وأشار إلى افتتاح محلات ومناطق ألعاب أطفال، قاعة احتفالات لمختلف المناسبات ومعارض للسيارات، ومطاعم معلقة لها سلالم كهربائية وتطل على بحيرات من الجانبين.

وأوضح أن هذه المنطقة توفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن البلد تنشئ مجتمع عمراني إضافي وتمثل نقلة كبيرة مختلفة، يوجد بها تقديم خدمات على أعلى مستوى.