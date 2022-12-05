زيلينسكي: إسقاط أكثر من 30 صاروخا روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده أسقطت معظم الصواريخ الروسية التي أطلقت عليها في موجة جديدة من الهجمات اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي إن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط أكثر من 30 صاروخا روسيا.

وفي مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، تعرض ما لا يقل عن منشأتين للبنية التحتية للقصف، وفقا للسلطات. ونتيجة للقصف، توقفت إمدادات المياه والتدفئة في المنطقة.

وتم إطلاق الإنذار الجوي لمدة ثلاث ساعات تقريبا في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو إن إصلاح الأضرار بدأ بالفعل. وأكد في الوقت نفسه "شعبنا لا يستسلم أبدا".

وكان الرئيس الأوكراني قد طالب شعبه بالاستعداد لموسم البرد المقبل عبر الصمود والمثابرة في ضوء الغزو الروسي المستمر لبلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو أمس الأحد: "العدو يأمل بشدة في استخدام الشتاء ضدنا: لجعل الشتاء بردا ومشقة جزءا من إرهابه. يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للبقاء على قيد الحياة هذا الشتاء، مهما كان قاسيا". وقال إن تحمل هذا الشتاء يعني تحمل كل شيء.

وتابع الرئيس الأوكراني أن روسيا لديها ميزة في الصواريخ والمدفعية. وشدد زيلينسكي "لكن لدينا شيء لا يملكه المحتل ولن يمتلكه: نحن ندافع عن وطننا، وهذا يعطينا أعظم دافع ممكن".

وأضاف أن الشعب الأوكراني يناضل من أجل الحرية ويدافع عن الحق. وقال زيلينسكي مناشدا الأوكرانيين: "للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، يجب أن نكون أكثر صمودا واتحادا من أي وقت مضى".