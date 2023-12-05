تدافع وتبادل للسباب خلال اجتماع لعائلات المحتجزين الإسرائيليين مع نتنياهو

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع متوتر شهده اللقاء، الذي جمع وزراء «الكابينت»، برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعائلات أسرى الاحتلال في غزة.

ونقل موقع «الميادين» عن الإعلام الإسرائيلي، قوله إن «اللقاء شهد حالة من الفوضى والصراخ»، بعد أنّ قال نتنياهو لعائلات المحتجزين إنّه «ليس هناك إمكان لإعادة الأسرى جميعاً».

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ الحاضرين صرخوا في وجه نتنياهو، مطالبين بإعادتهم، مشيرة إلى أن إحدى الحاضرين صاحت وقالت: «انظروا ماذا يحدث من حولكم، لقد حصلت حماس على ما تريد. لقد مزقتم الإسرائيليين».

وأشار الإعلام الإسرائيلي أيضاً إلى أن الاجتماع شهد شجاراً فيما بين أفراد عائلات الأسرى وتدافعاً وتبادلاً للشتائم فيما بينهم، بعد انقسامهم بين مؤيد لاستمرار العملية العسكرية في غزة ورافض لها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، انفجروا غاضبين في اجتماع، الثلاثاء، مع أعضاء مجلس الحرب برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوا بعقد صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين.

ونقلت هيئة البث عن أحد المحتجزين المحررين قوله خلال الجلسة: «أنتم تعرضون حياة المحتجزين للخطر في كل لحظة لا تذهبون فيها إلى صفقة أخرى.. لا تحولوا أسرهم إلى أسر ثكلى»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «الشرق» للأخبار.