كتائب القسام: استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف خمس آليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان بثته عبر قناتها على منصة تيليجرام، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت ثلاث جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند إسرائيلية في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105.

جاء ذلك بُعيد إعلان كتائب القسام إطلاق رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، التصدي لمحاولات التوغل البرية الإسرائيلية في عدة محاور في قطاع غزة، كما تُطلق رشقات صاروخية على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، فيما تعجز منظومة القبة الحديدية عن اعتراض كل الصواريخ.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، وفق حصيلة معلنة مساء الاثنين.