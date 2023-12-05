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مقتل جندي لبناني في قصف إسرائيلي على بلدة حدودية

آيه صلاح
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 4:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 4:32 م

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان "تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

يأتي ذلك على خلفية حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.


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