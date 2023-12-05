سبورتينج لشبونة يفوز على جل فيسنتي ويتصدر الدوري البرتغالي

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انفرد سبورتينج لشبونة بصدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه جل فيسنتي 3 /1 مساء الاثنين في المرحلة الثانية عشرة.

وقلب سبورتينج تأخره بهدف إلى فوز عريض حصد به ثلاث نقاط غالية ليصعد إلى الصدارة.

وتقدم ر وبين فيرنانديز بهدف لجل فيسنتي في الدقيقة 34 لكن سبورتينج رد بهدف عكسي في الدقيقة 43 سجله بيدرو تيبا بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني تقمص فيكتور جيوكيريس دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 52 و56.

الفوز رفع رصيد سبورتينج إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن بنفيكا الوصيف وثلاث نقاط عن بورتو صاحب المركز الثالث.