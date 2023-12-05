رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: إغراق الأنفاق بالمياه فكرة جيدة وكل قيادة حماس مستهدفة

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن إغراق أنفاق حماس بالمياه «فكرة جيدة»، مشيرًا إلى أن «كل قيادة حماس مستهدفة وستصل قواته إليها».

يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها.

وأفاد التقرير الصادر الإثنين أنه في منتصف نوفمبر تقريبا، أكمل الجيش الإسرائيلي وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بعد ميل تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع.

وأفاد التقرير بأنه لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستفكر في استخدام المضخات قبل إطلاق سراح جميع المحتجزين. وقالت حماس في وقت سابق إنها أخفت مجموعة من المحتجزين في «أماكن وأنفاق آمنة».

وخلال مؤتمر صحفي، ذكر «هاليفي» أن «القوات تحاصر الآن منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما تعمل على تعميق الإنجاز في شمال القطاع».

وأضاف: «من ظن أن الجيش الإسرائيلي لن يعرف كيف يستأنف القتال بعد الهدنة فهو مخطئ، حماس تشعر بهذا بقوة وفي الأيام القليلة الماضية، تمت تصفية العديد من العناصر، بما في ذلك كبار القادة»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن «الجيش انتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية»، زاعمًا: «لقد استولينا على العديد من معاقل حماس في شمال غزة، ونحن الآن نعمل ضد مراكز ثقلها في الجنوب».

واستطرد: «نحن نعمل بمهنية، ونقوم بتطهير مناطق القتال من السكان الفلسطينيين في وقت مبكر. نحن نضرب حماس فوق وتحت الأرض، من الجو والبر والبحر».

وجدد المزاعم، بالقول: «قواتنا تجد في كل منزل تقريباً أسلحة وإرهابيين، وهذا يتطلب قوة نيران ثقيلة لضرب العدو ولحماية قواتنا، ولكن جنودنا في الوقت نفسه يعملون على تجنب إلحاق الأذى بأولئك غير المتورطين قدر الإمكان».