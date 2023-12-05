ميدو: من حق جماهير الأهلي الغضب من فيتوريا

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أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أن تصريحات إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أدخلت منتخب الفراعنة في أزمة كان في غنى عنها.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "تصريحات إيهاب الكومي أدخلت المنتخب في أزمات هو في غنى عنها".

أضاف: "جمهور الأهلي من حقه أن يغضب من فيتوريا، كيف يتدخل لحل أزمات الفريق المنافس، وحل أزمة القيد لنادي الزمالك".

وتابع: "فيه كلام بنقوله لاتحاد الكرة بياخدوه بشكل شخصي، أنا ببقى عاوز المصلحة العامة، وأؤكد دائمًا أن يكون هناك متحدث رسمي وإعلامي لاتحاد الكرة".

وأكمل: "حازم إمام من حقه التحدث عن المنتخب الأول، ومحمد بركات من حقه التحدث عن المنتخب الأولمبي، الآن أدخلنا روي فيتوريا في أكثر من مشكلة بسبب الرغي غير المحسوب".

وواصل: "يا جماعة لازم تبقوا قد مسئولية المناصب اللي انتوا ماسكينها، مش بتكلم في تضارب مصالح، ولا بنشكك في النوايا الحسنة".

وأتم ميدو قائلًا: "إنما اليوم إيهاب الكومي... الحتة الإعلامية تهرشه وتاكله، يطلع يقول سر زي ده، يصدر مشكلة لمنتخب مصر، فين الحساب؟".