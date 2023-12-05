 الزمالك يصرف مكافأة لفريق الشباب عقب الفوز على الأهلي - بوابة الشروق
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الزمالك يصرف مكافأة لفريق الشباب عقب الفوز على الأهلي

عز الكلاوي
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 8:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 8:08 م

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بصرف المكافأة الخاصة لفريق كرة القدم مواليد 2003، بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية للشباب.

وحرص مجلس الإدارة، على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني لفريق 2003 بقيادة إبراهيم صلاح، وتقديم التهنئة لهم بعد الفوز الأخير على الأهلي في بطولة الجمهورية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك للاعبين والجهاز الفني على توفير كافة سبل الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة لهم ولكافة فرق القطاع ، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة.

ومن جانبه قدم إبراهيم صلاح المدير الفني للفريق الزمالك مواليد 2003  الشكر لمجلس الإدارة على الدعم والمساندة.


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