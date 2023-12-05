قالت كتائب القسام، الجناح السكري لحركة «حماس»، إن عناصرها بمحور شرق خان يونس، تمكنوا من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات الـTBG مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل.

وأضافت في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، أن عناصرها تمكنوا من تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً بـ4 عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) بعدد من جنود الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خان يونس.

وقال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.

وأضاف قائد الجنرال الإسرائيلي يارون فينكلمان، في بيان: «إننا اليوم في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية، نحن موجودون في قلب منطقتي جباليا وخانيونس بقطاع غزة».

كما زعم سيطرة القوات الإسرائيلية على مواقع رئيسية تابعة لحماس في جباليا، مشيرا إلى أن الهجوم لا يزال مستمرا هناك.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألفا و899، وجرح أكثر من 42 ألف فلسطيني، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.