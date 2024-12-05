قائد هيئة تحرير الشام يزور حلب وسط تصاعد معارك شمالي حماة

قام أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام، أقوى جماعة متمردة في سوريا، اليوم الأربعاء، بجولة في مدينة حلب، في زيارة مفاجئة هي الأولى من نوعها منذ أن سيطرت الجماعة على أجزاء واسعة من المدينة خلال مطلع الأسبوع، مع تصاعد معارك عنيفة في الهجوم المضاد الذي تقوده الحكومة في شمالي حماة.

وحيا أبو محمد الجولاني، زعيم جماعة هيئة تحرير الشام الجهادية، حشود المؤيدين بالقرب من قلعة المدينة الشهيرة، وهو يبتسم ويلوح بيده مرتديا زيا عسكريا أخضر داكن اللون. وهتف رجال وفتيان "الله أكبر" أثناء سيره في قلب أكبر مدينة في سوريا، وهو محاط بمسلحين ملثمين يرتدون سترات واقية من الرصاص.

وكان الاستيلاء المفاجئ على حلب، وهي أيضا مركز تجاري قديم، بمثابة جائزة مذهلة للمعارضين السوريين للرئيس بشار الأسد.

ويعد هذا هو أول هجوم للمعارضة على المدينة منذ 2016، عندما استعادت حملة جوية روسية وحشية المدينة الواقعة في شمال غربي البلاد لصالح بشار الأسد بعد أن سيطرت عليها قوات متمردة في البداية.

وسمح تدخل روسيا وإيران وحزب الله المتحالف مع إيران ومجموعات أخرى للأسد بالبقاء في السلطة.