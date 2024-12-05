نعيم قاسم: 77 مليون دولار هدية إيران للعائلات النازحة في لبنان



قال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني ، إن آثار نزوح العائلات اللبنانية خلال العدوان الإسرائيلي؛ لا تزال مستمرة، واصفا إياها بـ «الأزمة غير المسبوقة»، والتي تسببت في نزوح أكثر من 250 ألف عائلة بما يزيد عن مليون ومئة ألف نازح تركوا منازلهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ومناطق أخرى.



وأعلن خلال كلمة متلفزة مساء الخميس، عن تقديم حزب الله مساعدة مالية ممولة من إيران، للعائلات النازحة، قائلا: «في تشرين الثاني (نوفمبر)؛ قرر حزب الله صرف هدية مالية هي هدية الشعب الإيراني وحزب الله تتراوح بين 300 إلى 400 دولار، لكل عائلة من أصل 2333500 عائلة؛ لتغطية نفقات الإيجار والطاقة والغذاء».



وأشار إلى تسلم 172 ألف عائلة المساعدة، بقيمة إجمالية بلغت 57 مليون دولار، وذلك حتى مساء الجمعة الماضية، لافتا إلى تبقي 20 مليون دولار لـ 51,600 عائلة؛ ليصل المبلغ الإجمالي المخصص للمساعدات إلى 77 مليون دولار موزعة على 233,500 عائلة.



ووجه الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، وللحكومة والشعب الإيراني والحرس الثوري، على دعمهم المالي لعملية مساعدة النازحين.



ولفت إلى إقامة 20% من النازحين في مراكز الإيواء خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، في حين لجأ 80% منهم إلى بيوت مستأجرة أو لدى أقاربهم، موجها الشكر للدول الشقيقية ودول العالم والمنظمات التي قدمت المساعدات خلال تلك الفترة.