الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من المدنيين معرضون للخطر في سوريا

أرجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، الأوضاع السائدة حاليا في سوريا إلى عدم تحقيق حل سياسي في البلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جوتيريش للصحفيين، الخميس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار إلى الهجوم الأخير الذي شنته "هيئة تحرير الشام" المدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن، والجماعات المعارضة المسلحة الأخرى ضد الحكومة السورية، واعتبر أنه أدى إلى تحولات كبيرة في خطوط الجبهة الأمامية.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من المدنيين معرضون للخطر في منطقة مشتعلة بالفعل في سوريا، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "نشهد الثمار المريرة لفشل جماعي مزمن لترتيبات خفض التصعيد السابقة في إنتاج وقف إطلاق نار وطني حقيقي أو عملية سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن".

وشدد على أنه بعد 14 عاما من الصراع، حان الوقت لجميع الأطراف للانخراط بجدية مع المبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسون لوضع نهج جديد وشامل لحل هذه الأزمة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح جوتيريش: "بعبارة أخرى، استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري".