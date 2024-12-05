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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا تحبط عمليتي غسل أموال مرتبطتين بالنخب الروسية ومجرمي الإنترنت

د ب أ
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 6:30 ص | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 6:30 ص

أحبطت السلطات البريطانية عمليتين ضخمتين لغسل الأموال مرتبطتين بروسيا استخدمتهما النخب الروسية وجماعات الجريمة المنظمة ومجرمو الإنترنت وتجار مخدرات، حسبما قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وتم خلال العملية الدولية التي تحمل اسم "عملية زعزعة الاستقرار" مصادرة 20 مليون جنيه استرليني (4ر25 مليون دولار) نقدا وعملة مشفرة واعتقال 84 مشتبها بهم. جاء هذا في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدة أشخاص يقودون شبكات غسل أموال.
وقال روب جونز، المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة "للمرة الأولى، تمكنا من تحديد رابط بين النخب الروسية ومجرمي الإنترنت الأغنياء بالعملات الرقمية وعصابات المخدرات في شوارع المملكة المتحدة".
وأضاف "لقد حددنا و تحركنا ضد الروس الذين يديرون العمليات على أعلى مستوى ونزعنا عنهم الشرعية التي مكنتهم من ضخ الأموال غير المشروعة في اقتصادنا".


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