تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في أمريكا

تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ ثلاثة أشهر في ظل تراجع معدل نمو الوظائف والطلب وهو ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه.

وتراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال نوفمبر بمقدار 9ر3 نقطة إلى 1ر52 نقطة وهو أول تراجع له منذ يونيو.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قراءة مؤشر مديري المشتريات جاءت أقل من توقعات جميع المحللين الذني استطلعت رأيهم.

وذكر معهد إدارة الإمدادات أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات تراجع بمقدار 7ر3 نقطة إلى 7ر53 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 3 أشهر. كما تراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات والذي يعادل مؤشر الإنتاج في قطاع التصنيع إلى أقل مستوياته منذ أغسطس الماضي.

من ناحيته، قال ستيف ميللر رئيس لجنة مسوح شركات الخدمات في معهد إدارة الإمدادات إن هذه البيانات "تعزز هذه البيانات الرأي السائد خلال الأشهر القليلة الماضية بأن قطاع الخدمات عاد إلى النمو المستدام.. وليس من المستغرب أن يتم الحديث عن تداعيات الانتخابات (الرئاسية الأمريكية) والرسوم الجمركية (التي يهدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرضها) في كثير من الأحيان، مع توقعات تحذيرية تتعلق بالتأثير المحتمل على الصناعات المحددة التي يعمل بها مديرو المشتريات الذين شملهم المسح".

وبعد البيانات الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الحالي وأشارت إلى تباطؤ قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تأتي بيانات قطاع الخدمات لتشير إلى نمو اقتصادي معتدل خلال الشهور الأخيرة من العام".