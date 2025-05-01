تنزانيا: تأجيل اتفاق للغاز الطبيعي المسال بقيمة 42 مليار دولار بسبب الطلب المحلي

قال نائب رئيس الوزراء التنزاني دوتو بيتيكو إن حكومة بلاده تسعى إلى الموافقة على شروط صفقة بقيمة 42 مليار دولار بشأن منشأة غاز طبيعي مسال مع شركات نفط دولية بحلول أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال بيتيكو أمام البرلمان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن مفاوضي تحالف شركات (كونسورتيوم) يضم شل بي إل سي، وإكوينور إيه إس إيه وإكسون موبيل كورب، والحكومة، يجرون مفاوضات بشأن "بعض القضايا العالقة" مثل طلب الهيئة بأن يتم حجز ما لا يقل عن 3% من الغاز من مشروع الغاز الطبيعي المسال للاستخدام المحلي.

وأضاف أن الحكومة تريد أيضا من الشركات الاعتماد على شركات المحتوى المحلي والتأمين المسجلة في تنزانيا في المشروع.

وأوضح بيتيكو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة: "إذا توصلنا لحل بشأن المسائل الثلاثة العالقة، سيتم توقيع الاتفاق خلال العام الجاري.