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التابعي: الحظ يساعد الأهلي.. وسأشجعه في مونديال الأندية

أمير نبيل
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 11:58 م

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه سيشجع النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "إي تي سي": "القدر والحظ والدنيا كلها بتساعد الأهلي، ودائما الفريق في مباريات حساسه يحسمها في +90، وإنتر ميامي كان خارج البطولة، وشارك في البطولة بسبب ميسي وجاء في مجموعة الأهلي".

وتابع: "الأهلي في مجموعة سهلة، وكل حاجة بتكون لصالح الأهلي ولو سحر لن يحدث هذا، ولا يوجد شخص عاقل لن يشجع الأهلي، والفريق يمثل مجتمع كبير جدا، لأنه اسمه كبير وسأشجعه الاهلي في البطولة وهذا شرف لي".


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