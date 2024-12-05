محافظ الغربية: انتهاء رصف شارع النحاس بالكامل لخدمة المواطنين

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الانتهاء من أعمال رصف شارع النحاس بحي أول طنطا، الذي يعتبر واحدًا من أكثر الشوارع الحيوية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذا المشروع استحوذ على اهتمام كبير من المواطنين بسبب كثافة الحركة المرورية اليومية التي يشهدها الشارع.

وأكد المحافظ، أن العمل على المشروع تم وفق جدول زمني مكثف لتقليل فترة الإزعاج للمواطنين، موضحًا: "وعدنا المواطنين بسرعة الإنجاز، والتزمنا بتنفيذ الشارع بأعلى جودة ونعمل بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم".

وأكد المحافظ أن شارع النحاس كان يعاني لسنوات طويلة من الزحام والتدهور في البنية التحتية، ما أثّر على حياة الآلاف من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن حي أول طنطا يواصل أعمال تشجير شارع النحاس ودهان البلدورات بهدف تحويل الشارع إلى نموذج يُحتذى به في التنظيم والجمال، مضيفا أن فرق العمل تعمل ليلاً ونهارًا لإنجاز المهام بدقة وسرعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وذلك في إطار الجهود المكثفة لتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح المحافظ أن زراعة الأشجار في الجزيرة الوسطى تُعطي لمسة جمالية وتساعد في تحسين البيئة المحيطة، بينما يتم دهان البلدورات بألوان واضحة تعزز الأمان وتنظم حركة المشاة والمركبات.