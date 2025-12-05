تواصل اللجنة العامة رقم 2 بمقر كلية الزراعة في محافظة الإسكندرية، والتي تشمل قسمي الرمل أول وثان، برئاسة المستشار سعيد يوسف، رئيس اللجنة العامة، حصر محاضر فرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025.

وتشهد اللجنة إجراءات دقيقة ومرتبة لتوثيق نتائج كل صندوق على حدة، لضمان دقة الأرقام وشفافية العملية الانتخابية، تحت إشراف القائمين على اللجنة ورؤساء القاعات.

كانت مراكز الاقتراع بمحافظة الإسكندرية قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من الانتخابات، التي انطلقت أمس الأربعاء، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين، وبدأت بعد ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، تمهيدا لحصرها عدديا باللجنة العامة.

وشهدت مراكز الاقتراع بدائرة الرمل إقبالا متباينا من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي أُلغي نتيجتها من الجولة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لاختيار 3 نواب يمثلونهم في البرلمان من بين 16 مرشحا.

وتُجرى الانتخابات بالدائرة الثانية (الرمل)، التي ضمت لجنة عامة واحدة تشرف على 47 مقرا انتخابيا و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين بلغ 744 ألفا و824 ناخبا، موزعين على نطاق قسمي شرطة "أول وثانٍ الرمل".

ويتنافس في الانتخابات 15 مرشحا هم: أحمد عبدالمجيد وعمر الغنيمي (حزب مستقبل وطن)، وحازم الريان (حزب حماة الوطن)، ومنى حسن عبد ربه، أحمد محمد عبدالظاهر، أشرف منديل، فخر الجارحي، محمود عسكر، هشام الدين عسران، عفيفي كامل، رضا الغباشي، مجدي راغب البيومي، وسيم طه السروجي، دنيا محمود عرب، وشفيع عبدالحميد محمد، وأحمد الخميسي (مستقلون).