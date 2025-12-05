سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026 عن وقوع المنتخبات العربية في طريق ليس سهلًا، بالأخص المنتخب المصري الذي وقع رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وأقيمت قرعة كأس العالم 2026 مساء اليوم الجمعة في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لانطلاق البطولة في الصيف المقبل.

وجاءت مجموعات المنتخبات العربية كالتالي:

المجموعة الثانية: كندا، سويسرا، قطر، الصاعد من الملحق الأوروبي الأول (إيطاليا، ويلز، أيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك).

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، إسكتلندا، هايتي.

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس، الصاعد من الملحق الأوروبي الثاني (أوكرانيا، السويد، بولندا، ألبانيا).

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا، أوروجواي، السعودية، كاب فيردي.

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، النرويج، الصاعد من الملحق العالمي (العراق، بوليفيا، سورينام).

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر، الأردن.