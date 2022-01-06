اليمن: التحالف يعلن عن أكبر حصيلة قتلى من الحوثيين في شبوة ومأرب

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات استهداف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أسفرت عن مقتل حوالي 390 إرهابيا حوثيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال تحالف دعم الشرعية، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" السعودية، اليوم الخميس: "نفذنا 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، و34 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة".

وأضاف: "الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا، والاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرا".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الخميس أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.

وكان التحالف قد أعلن أنه تلقى مساء الأربعاء، نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة مقابل ميناء الحديدة.

وأكد التحالف وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة.





