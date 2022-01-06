مرسيدس تعلن البدء في إصلاح مئات آلاف السيارات من عطل فني

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات في شتوتجارت اليوم الأربعاء أنها تعتزم البدء في الفترة بين منتصف وآخر الشهر الجاري في إصلاح مئات آلاف السيارات كانت أعلنت عن استدعائها للورش بسبب عيب فني.

ونصحت الشركة العملاء أصحاب السيارات المعنية بالاستدعاء بتوخي الحذر على نحو خاص في قيادة السيارات وقصر استخدامها على الحد الأدنى الضروري لحين استدعاء السيارات إلى الورش.

وأفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا بأن مرسيدس يتعين عليها استدعاء 850 ألف سيارة على مستوى العالم في جميع العالم، منها 240 ألف سيارة في ألمانيا.

وأوضحت الشركة أن من الممكن حدوث تسريب في سيارات معينة تعمل بمحرك ديزل من فئة جي إل إي/ جي إل إس، وسي وإي وإس وجي إل سي وسي إل إس وجي من إنتاج الفترة بين 2017 و2021.

وكانت صحيفتا "بيلد" و"هاندلسبلات" ذكرتا في وقت سابق أن عدد السيارات المتأثرة بهذا العيب يبلغ أكثر من 800 ألف سيارة على مستوى العالم، لكن مرسيدس رفضت الإدلاء بتصريحات عن العدد الدقيق لهذه السيارات وأشارت إلى أنها كانت نشرت الاستدعاء بالفعل في نوفمبر الماضي.

وفي رد على سؤال عن طبيعة العيب الفني، قال المتحدث إن من الممكن حدوث تسرب في مضخة المبرد " بين دائرة المبرد ودائرة التفريغ".

وأضاف المتحدث أنه إذا امتلأت صمامات التحويل الإلكترونية بسائل التبريد فلا يمكن استبعاد أن يحدث ارتفاع مستمر في درجة حرارة المكونات بسبب تفاعل كهروكيميائي.