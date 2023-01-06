أرباح سامسونج التشغيلية قد تتراجع بنسبة 69% في الربع الأخير

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن أرباحها التشغيلية من المحتمل أن تنخفض بنسبة 69% على أساس سنوي في الربع الأخير بسبب انخفاض الطلب على الرقائق والأجهزة المنزلية وسط مخاوف من الركود.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم قدرت أرباحها التشغيلية من أكتوبر إلى ديسمبر بنحو 3ر4 تريليون وون(4ر3 مليارات دولار)، بانخفاض عن 87ر13 تريليون وون قبل عام.

وقالت الشركة في تقرير دوري إنه من المحتمل أن تنخفض مبيعاتها بنسبة 6ر8% على أساس سنوي إلى 70 تريليون وون في الربع الأخير من عام 2022 من 57ر76 تريليون وون في نفس الفترة من عام 2021.

ومن المقرر أن تعلن سامسونج أرباحا مفصلة في وقت لاحق من الشهر الجاري.