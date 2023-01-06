فيديو - مشادات في منصة كبار الشخصيات بالمباراة الافتتاحية لـ خليجي 25

وقعت مشادة بين قوات الأمن العراقي وبعض الجماهير، التي اقتحمت منصة كبار الشخصيات بملعب البصرة الدولي، خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25».

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي العراق وعمان، والتي أقيمت على ملعب البصرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة خليجي 25.

وغادر عدد من الشخصيات الحاضرة في مباراة الافتتاح، ملعب البصرة بعد حدوث المشادة بين قوات الأمن والجماهير، ومن بينهما الوفد الممثل لدولة الكويت.

ووفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية، فإن وزير الرياضة العراقي طلب من الوفد الكويتي مغادرة الملعب، ولذلك لأن قوات الأمن لم تستطع السيطرة على الوضع داخل المنصة.