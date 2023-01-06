محافظ قنا: مصر ستظل نسيجًا واحدًا لا يستطيع المخربون العبث بها

أكد محافظ قنا أشرف الداودي أن مصر ستظل نسيجًا واحدًا لا يستطيع المخربون العبث بها ولا بوحدتها الوطنية التي تسودها الأخوة والمحبة والسلام، لافتا إلى أنه يجب على كل مصري مخلص أن يتكاتف من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية، والعمل على النهوض بها، لبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمركز قنا؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها، والقمص دانيال السريانى وكيل المطرانية.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تهنئته لنيافة المطران شاروبيم، ولرجال الدين المسيحي والأخوة المسيحين، مؤكدا على روح المحبة والتسامح والود التي تربط أبناء مصر، في كل المناسبات القومية والوطنية والدينية، والتي تؤكد على أن شعب مصر نسيج واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سويًا بأعيادنا الإسلامية والمسيحية.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام منذ توليه رئاسة الجمهورية، بتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية، في مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، وذلك تأكيدا على حرص الدولة بالاهتمام بالمواطنين.

من جانبه.. رحب نيافة المطران شاروبيم، بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين أبناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطني واحد، مؤكدًا "أننا مسلمون ومسيحيون، نعيش في وطن واحد، وندعو له دائما في جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار".