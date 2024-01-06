مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثة

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثة، مشددًا على أهمية وقف إطلاق النار فورًا في القطاع وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني، مساء السبت، أن الأسرة الدولية يتعين عليها العمل لإحداث تغيير في منطقة الشرق الأوسط.

وأكمل: «لا يمكننا أن نستمر في مشاهدة المعاناة التي لا تحتمل للنساء والأطفال الأبرياء والمدنيين الآخرين في غزة، ولا يمكننا أن نستمر في مشاهدة العنف الزائد من المستوطنين بحق المدنيين في الضفة الغربية».

ونوه أن «وزير الخارجية اللبناني، أخبره قبل أسابيع بأن ما يحدث في الشرق الأوسط يتردد صداه في لبنان؛ سواء للأفضل أو الأسوأ».

واستطرد: «طلبتم مني أن نعمل أكثر على مسألة الالتزام والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، لذلك أنا هنا بعد زيارتي الأخيرة لفلسطين وإسرائيل».

وأشار إلى أن «الوقت الراهن يشهد تصاعدًا لتبادل إطلاق النار بطريقة مقلقة على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل»، مشددًا على أهمية تجنب الحرب.

وشدد على أهمية تجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وضرورة تجنب جر لبنان إلى صراع إقليمي، منوهًا أن الحرب أدت إلى نزوح أكثر من 70 ألف مدني في لبنان، واحتراق عدد كبير من أشجار الزيتون على المناطق الحدودية.