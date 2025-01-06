إغلاق المدارس في شمال شرق أسكتلندا بسبب تساقط الثلوج والجليد

اضطر عدد من المدارس في شمال شرق أسكتلندا إلى إغلاق أبوابه، بعد أن تعرضت البلاد طوال الليلة الماضية؛ لموجة من الثلوج والجليد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الاثنين.

وجرى إغلاق أكثر من 80 مدرسة ودار حضانة في أنحاء مناطق أبردينشاير وموراي وهايلاند؛ بسبب تساقط الثلوج وظروف القيادة السيئة، فيما كان من المفترض أن يكون أول يوم عودة للطلاب إلى المدارس بعد فترة العطلات.

وتأتي الأنباء بعد أن شهدت البلاد أبرد ليلة خلال فصل الشتاء وحتى الآن، في بحيرة لوتش جلاسكارنوتش الواقعة بين أولابول وإنفرنيس، حيث سجلت درجة حرارة بلغت 3. 13 درجة مئوية تحت الصفر، وفقا لبيانات مكتب الأرصاد الجوية.

وظل تحذير مكتب الأرصاد الجوية باللون الأصفر، بشأن توخي الحذر من الثلوج والجليد، ساريا في أنحاء شمال شرق وشرق البلاد حتى أقصى الجنوب مثل إدنبرة حتى منتصف النهار اليوم الاثنين.