 توزيع 600 بطانية وكرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة في الوادي الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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توزيع 600 بطانية وكرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة في الوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 8:22 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 8:22 م

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توزيع ٣٠٠ بطانية، و٣٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمركز الفرافرة، مثمنًا جهود التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية الفئات المستحقة، في إطار التعاون المستمر مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح "الزملوط"، في بيان اليوم الإثنين، أن المساعدات العينية التي تم توزيعها شملت قرى عثمان بن عفان، والنهضة وعائشة عبد الرحمن، واللواء صبيح، وعلي بن أبي طالب بمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة "صناع الدفا" التي تنفذها إحدى المؤسسات.


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