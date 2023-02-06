الرئيس الروسي يعرب عن تعازيه لنظيريه السوري والتركي في ضحايا الزلزال

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيريه السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال.



وذكر الكرملين - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - أن الرئيس الروسي أعرب في برقية أرسلها إلى نظيره السوري بشار الأسد عن تعازيه في ضحايا الزلزال، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة لمواجهة تداعيات الكارثة، التي تسببت في مصرع وإصابة المئات، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.



وأضاف البيان أن بوتين أرسل برقية تعزية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.



وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، محافظة كهرمان في تركيا، ووفقا للسلطات التركية فقد تسبب الزلزال حتى الآن في مصرع 284 شخصا وإصابة 2300 آخرين، وتدمير أكثر من 1700 منزل.



وفي سوريا.. بلغ عدد ضحايا الزلزال، حسب بيان وزارة الصحة، 237 قتيلا ونحو 700 مصاب، بالإضافة إلى دمار هائل في البني التحتية.