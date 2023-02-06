رئيس الجالية المصرية في تركيا يوضح آخر تطورات الجالية بعد الزلزال المدمر

قال الدكتور عادل راشد، رئيس الجالية المصرية في تركيا، إن عدد المصريين في الولايات التركية المنكوبة، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم، يتراوح ما بين 450 إلى 500.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الزلزال ضرب 10 ولايات في تركيا، مشيرًا إلى التواصل مع المصريين الموجودين فيهم.

وأشار إلى إخراج 3 مصريين من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي، وطالبتين تدعيان ريم وسهيلة بنفس المنطقة، فضلًا عن نقل طالبات مصريات من سكن الطلاب إلى مكان آخر آمن.

ولفت إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة لإخراج زوج يدعى محمد عثمان وزوجته من تحت الأنقاض، في الوقت الراهن، قائلًا إن السلطات نجحت في إخراج ابنهما.

واستطرد: «نعزي الضحايا ونشد على أيدي المصابين، ونتنمى لهم الشفاء العاجل، الزلزال ضرب 10 ولايات في تركيا، ويتم تحديث المعلومات أولًا بأول بعدد الضحايا والمصابين والبيوت المدمرة».

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص التعازي للشعبين السوري والتركي، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الاثنين، إن مصر تتضامن بشكل كامل مع الشعبين السوري والتركي، مؤكدا الاستعداد لتقديم المساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

من جانبه، نقل سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة، تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

وأخطر وزير الخارجية نظيره التركي، أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.