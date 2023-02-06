 رويترز: سقوط أبنية في مدينتي اللاذقية وحماة بسوريا نتيجة زلزال بقوة 7.7 درجة - بوابة الشروق
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رويترز: سقوط أبنية في مدينتي اللاذقية وحماة بسوريا نتيجة زلزال بقوة 7.7 درجة

رويترز
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 4:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 4:16 ص

ضربت هزة أرضية بقوة 7.7 على مقياس ريختر منطقة شرق المتوسط بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وفي سوريا، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن هزة أرضية شديدة شعر بها سكان دمشق واللاذقية ومناطق أخرى في البلاد.

وأشارت "سانا" نقلا عن المركز الوطني للزلازل إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجات ضرب عند الساعة 4:17 فجرا شمال لواء اسكندرون.

إلى ذلك، ذكرت مواقع إخبارية لبنانية أن جميع سكان لبنان و سوريا شعروا بالهزة الأرضية، وأشارت إلى أن الأبنية تمايلت، وهرع المواطنون على أثر ذلك إلى الشوارع.

هذا وتناقل ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأضرار الأولية التي تسببت بها الهزة الأرضية. في حين تحدث البعض عن سقوط العديد من الأبنية في مدينة اللاذقية وحماة أيضا.

الجدير بالذكر أن هزة ارتدادية ضربت البلاد أيضا بحسب ما تداوله الناشطون على صفحاتهم.

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