تركيا يعلن الحداد لمدة 7 أيام جراء كارثة الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، الحداد الوطني في البلاد لمدة 7 أيام جراء زلزال أودى بحياة آلاف الأشخاص وإصابة آخرين.

وأمر أردوغان بتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير الجاري، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وضرب زلزال بقوة 7.9 درجة فجر اليوم تركيا ووصلت ارتداداته إلى مدن شمال سوريا والعراق، وهو ما أدى إلى دمار في عدد من المدن، وخلفه زلزال آخر بقوة 7.8 درجة، ما أسفر عن سقوط آلاف من القتلى والجرحى.

وتبع الزلزال العنيف نحو 33 هزة ارتدادية، وشعر سكان مصر وفلسطين وقبرص ولبنان وعدة دول أوروبية بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وانهارت مبان في دول متفرقة، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض، خاصة في مدينة غازي عنتاب، التي تقع بالقرب من الحدود السورية.

وسارعت عدة دول لإرسال مساعدات عاجلة للدولتين الأكثر تضررا سوريا وتركيا، للمساعدة في إنقاذ المصابين والناجين المحاصرين تحت الأنقاض.

وحذرت تركيا 14 دولة من خطر تسونامي في المحافظات الساحلية بعد زلزال اليوم، فيما يحبس العالم أنفاسه لإنقاذ المصابين والمحاصرين.