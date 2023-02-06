أطباء بلا حدود بسوريا: وفاة أحد أعضاء المنظمة تحت أنقاض الزلزال واستقبال200 مصاب و160 وفاة

في أعقاب الزلازل القوية التي ضربت جنوب تركيا وشمال غرب سوريا اليوم، نشرت منظمة أطباء بلا حدود فريقها، الذي يدعم السكان في شمال غرب سوريا، ليعمل مع الشركاء المحليين ويستجيب للاحتياجات المتزايدة في المنطقة، حيث تشير التقديرات الأولية لمنظمة الأمم المتحدة إلى إصابة 9 آلاف شخص ووفاة 2,300 آخرين.

وأعلنت المنظمة وفاة أحد أعضائها تحت أنقاض منزله في إدلب، وفقد آخرون أفرادا من عائلاتهم، وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا سيباستيان غاي، "نشعر بصدمة وحزن بالغين حيال تداعيات هذه الكارثة على آلاف الأشخاص، بمن فيهم زملائنا وعائلاتهم".

وأضاف غاي أن المرافق الصحية تضررت وباتت مكتظة، ويعمل الطاقم الطبي في شمال سوريا على مدار الساعة للاستجابة للأعداد الهائلة من الجرحى الذين يصلون إلى المرافق.

وقال غاي إن فرق أطباء بلا حدود عالجت منذ الساعات الأولى حوالي 200 مصاب واستقبلت 160 وفاة في المرافق والعيادات التي نديرها أو ندعمها في شمال إدلب، كما سيارات الإسعاف لمساعدة السكان".

ولفت غاي أطباء بلا حدود دعما فوريا إلى 23 مرفق صحي في محافظتي إدلب وحلب من خلال التبرع بمجموعات طبية طارئة وتعزيز قدرات فرقها.

كما تبرعت فرق المنظمة بالبطانيات ومستلزمات الحياة الأساسية للنازحين في شمال غرب سوريا، وأدى حجم الأضرار في المنطقة إلى تدمير مئات المنازل وتشريد الآلاف. كانت الثلوج تتساقط خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولا يزال السكان خارج منازلهم خوفًا من الهزات الارتدادية التي استمرت طوال اليوم.

ويضيف غاي، "بلغت الاحتياجات مستويات هائلة في شمال غرب سوريا، إذ زاد الزلزال من معاناة الفئات السكانية الأكثر حاجة التي ما زالت تكافح بعد سنوات من الحرب. وفي ظل العواقب الهائلة للكارثة، لا بد من بذل جهود إغاثة دولية ترقى إلى المستوى المطلوب للمساعدة في هذا السياق".

تبقى أطباء بلا حدود على اتصال وثيق بالسلطات المحلية في شمال غرب سوريا ومع السلطات في تركيا لتقديم الدعم أينما دعت الحاجة. نجري حاليًا تقييمًا للوضع والاحتياجات في إدلب وشمال حلب وجنوب تركيا لتوسيع نطاق استجابتنا، لا سيما مع ازدياد عدد الوفيات والإصابات كل ساعة.