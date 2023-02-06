محمد بن زايد: ستقف الإمارات مع تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال

أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالين هاتفيين، اليوم الإثنين، مع الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد.



ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، عبر الشيخ بن زايد، خلال الاتصالين، عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان اليوم.



وأكد رئيس الإمارات تضامن بلاده الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.