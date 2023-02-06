أفادت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، بوجود أضرار طالت بعض المواقع الأثرية نتيجة الهزة الأرضية صباح اليوم الإثنين.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، تعرضت القلعة في حلب لأضرار طفيفة ومتوسطة، منها سقوط أجزاء من الطاحونة، وحدوث تشقق وتصدع وسقوط أجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية.

كما سقطت أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي، وتضررت مداخل القلعة، وسقطت أجزاء من الحجارة، ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي، وتعرضت واجهة التكية العثمانية لأضرار.

وتضررت بعض القطع الأثرية المتحفية داخل خزن العرض، وظهرت تصدعات وتشققات على واجهة المتحف الوطني في حلب.

ويقوم الفنيون في مديرية آثار حلب بمعاينة المدينة القديمة التي تعرضت لأضرار وانهيارات وتصدعات في الكثير من المباني السكنية الخاصة، حيث تعرض حي العقبة التاريخي المتاخم لسور المدينة الغربي لأضرار وانهيارات، وهو غير بعيد عن باب أنطاكيا، كذلك الأمر في حي الجلوم التاريخي، حدثت أضرار إنشائية بالغة منها سقوط أسقف غمس وجدران وأجزاء من واجهات.

كما تأثرت بيوت خاصة تاريخية في جادة الخندق بأضرار متوسطة وطفيفة، وتفيد المعلومات بسقوط عدد من مآذن الجوامع التاريخية في حلب.

وتأثرت مبان تاريخية في محافظة حماة ما أدى إلى سقوط أجزاء من بعض الواجهات التاريخية لهذه المباني، ومنها سقوط 9م2 من واجهة عقار تاريخي أثري على ارتفاع طابقين من شريحة الجلاء، وحدوث تشققات وتصدعات في واجهات وجدران مبان أخرى تاريخية.

وأفادت التقارير الواردة لمديرية الآثار في مدينة السلمية بتضرر الجزء العلوي من مئذنة جامع الإمام إسماعيل، وشوهدت أجزاء متساقطة من الجدران الخارجية لقلعة شميميس.

وتضررت بعض المباني داخل قلعة المرقب في طرطوس، وسقط الجرف الصخري في محيط قلعة القدموس وانهارت بعض المباني السكنية المتوضعة في حرم القلعة.

وأفادت تقارير بسقوط مئذنة الجامع الكبير بالكامل في القصير بمحافظة حمص، ولم تصل أي معلومات عن أي أضرار في المواقع الأثرية والتاريخية بمدينة تدمر الأثرية.